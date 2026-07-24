România a plătit timp de 12 ani pentru o ambasadă nefuncțională în Libia.

România a plătit chiria clădirii ambasadei și a reședinței diplomaților din Libia timp de peste 12 ani, deși personalul diplomatic a fost retras din țară încă din 2014.

Acest fapt a fost descoperit în urma unui audit la Ministerul Afacerilor Externe al României, după care contractele de închiriere au fost reziliate, scrie adevarul.ro.

Potrivit Oanei Țoiu, ministru interimar al afacerilor externe al României, în această perioadă statul a plătit peste 400.000 de dolari pentru două imobile, deși diplomații lucrează din 2014 nu în Libia, ci în Tunisia.

„Am constatat, de exemplu, în Libia, că aveam contracte de închiriere atât pentru ambasadă, cât și pentru reședință, deși din 2014 nu avem echipă acolo. (...) Există un ambasador, dar acesta a fost mutat în Tunisia după creșterea riscurilor de securitate. (...) Închirierea nu mai era justificată. După ce am aflat aceste informații, am decis să reziliem aceste contracte. În ultimii 12 ani, în total, au fost plătiți peste 400.000 de dolari pe aceste contracte”, a declarat Oana Țoiu.

Ministrul a explicat că, în cazul apariției unor amenințări la adresa securității, statul nu reziliază imediat contractele de închiriere, mizând pe faptul că misiunea diplomatică va putea reveni în țară într-un termen rezonabil. Totuși, în cazul Libiei, această perioadă s-a prelungit prea mult.

„Când apare un nivel ridicat de risc în țară, contractele de închiriere nu sunt reziliate imediat. De obicei, se așteaptă ca echipa de diplomați să poată reveni într-un termen rezonabil. Dar, evident, 12 ani este prea mult. Aceasta nu înseamnă că România nu intenționează să revină în Libia când situația de securitate va permite”, a subliniat ea.

Auditul MAE acoperă toate proprietățile externe ale României, cu o valoare totală de peste 4 miliarde de euro. Acesta include 123 de clădiri și 77 de terenuri. Verificarea are ca scop identificarea modalităților de reducere a cheltuielilor publice.

Potrivit Oanei Țoiu, doar prin renovarea clădirilor deja deținute de România, în loc să închirieze spații noi, statul ar putea economisi peste 5 milioane de euro pe an.

„Există posibilitatea de a economisi anual peste 5 milioane de euro din fondurile bugetare, dacă în țările unde avem deja clădiri proprii se vor efectua lucrările necesare de renovare”, a spus ministrul.

Ca exemplu, ea a menționat obiectivele din Washington și Bruxelles. Potrivit acesteia, în capitala SUA, România deține o clădire care necesită renovare capitală, însă în loc să o renoveze, au fost închiriate timp de câțiva ani spații pentru ambasadă și reședința diplomatului. Situația este similară și în Bruxelles, unde clădirea deținută de România are nevoie, de asemenea, de reconstrucție.