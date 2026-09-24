România a intrat în topul țărilor cu cea mai mare datorie publică pe cap de locuitor.

România se află pe locul 27 în lume în funcție de mărimea datoriei publice pe cap de locuitor.

Potrivit datelor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), care a calculat indicatorii pentru membrii săi, în 2025, fiecărui locuitor al României îi reveneau 35 920.357 de dolari din această datorie, ceea ce este cu mult mai mult decât cu un an mai devreme (31 235.301 de dolari), scrie logos-pres.md.

SUA ocupă primul loc în funcție de mărimea datoriei de stat pe cap de locuitor în acest set de date (113 348 de dolari), devansând doar ușor Japonia (110 667 de dolari).

SUA și Japonia sunt singurele țări din această listă în care datoria de stat pe cap de locuitor depășește 100 000 de dolari.

Pe locul trei se află Italia, cu un indicator de 94 002 de dolari per persoană; aceasta este urmată de Belgia și Franța (82 089 și, respectiv, 75 208 dolari).

Acești indicatori impresionanți, calculați pe cap de locuitor, nu rămân neschimbați. În țările OCDE, volumul obligațiunilor de stat neachitate a atins în 2025 nivelul record de 61 de trilioane de dolari, crescând de la 55 de trilioane de dolari în doar un an.

Numai această creștere de 6 trilioane de dolari depășește volumul anual al economiei oricărei țări din lume, cu excepția SUA și Chinei. Cu alte cuvinte, într-un singur an, guvernele țărilor OCDE și-au majorat datoria din obligațiuni cu o sumă aproximativ egală cu volumul economiei Germaniei.

Datoria de stat a Moldovei la sfârșitul anului 2025 a constituit aproximativ 138,5 miliarde de lei, ceea ce, calculat pe cap de locuitor, echivalează cu circa 55 800 – 58 100 de lei pe persoană (3170-3300 de dolari).