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27 Iulie 2026, 17:06
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România a expulzat un diplomat rus după incidentele cu dronele

Ministerul Afacerilor Externe al României a anunțat că l-a convocat astăzi pe ambasadorul Vladimir Lipaev, căruia i-a fost înmânată o notă oficială prin care i se cere ca unul dintre diplomații ruși să părăsească țara în 5 zile.

România a expulzat un diplomat rus după incidentele cu dronele.
România a expulzat un diplomat rus după incidentele cu dronele.

Decizia a fost luată după ce în spațiul aerian al României au fost doborâte trei drone în decurs de trei zile.

Responsabilitatea pentru aceste incidente, după cum au declarat autoritățile române, revine în totalitate Rusiei. Astăzi ambasadorului i-au fost prezentate fragmente din una dintre dronele doborâte. Ancheta a arătat că sunt drone de tip „Shahed” de producție rusească. Acestea, după cum a declarat președintele României Nicușor Dan, au încălcat simultan spațiul aerian al Uniunii Europene și NATO. Pentru doborârea dronelor, în aer au fost ridicate avioane de vânătoare, iar costurile au depășit 1,5 milioane de dolari.

Timp de trei nopți consecutive, drone au intrat în spațiul aerian al României. Acestea au fost doborâte de avioanele de vânătoare F-16 ale României. Nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale.

România a expulzat un diplomat rus după incidentele cu dronele

România a expulzat un diplomat rus după incidentele cu dronele

România a expulzat un diplomat rus după incidentele cu dronele

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