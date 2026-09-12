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logos-press.md logologos-press
12 Septembrie 2026, 11:15
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România a deschis o nouă rută de import al gazelor

A început importul de gaze naturale pe a doua rută prin Bulgaria, prin punctul de interconectare Ruse-Giurgiu, pe lângă ruta deja utilizată prin Kardam-Negru Vodă.

România a deschis o nouă rută de import al gazelor.
România a deschis o nouă rută de import al gazelor.

Noile fluxuri sunt deocamdată mici, însă contribuie la aprovizionarea pieței și, în special, la crearea rezervelor pentru sezonul rece. În ultimele zile, prin Ruse-Giurgiu, în România ajung circa 0,2 milioane de metri cubi de gaz pe zi, relatează logos-pres.md.

Aceasta este semnificativ mai puțin decât volumele transportate prin Kardam-Negru Vodă, unde fluxurile ajung la 12-13 milioane de metri cubi pe zi. Astfel, volumul total al importurilor de gaz în România se apropie de 14 milioane de metri cubi pe zi.

 În ce scopuri este utilizat gazul importat 

O parte semnificativă a gazului care ajunge în România nu este destinată consumului intern. Mai mult de jumătate din volumele importate sunt transportate în Ungaria prin gazoductul interregional Arad-Szeged. 

Capacitatea conductei este de între 7,7 și 7,8 milioane de metri cubi pe zi. Restul gazului importat este utilizat pentru aprovizionarea pieței românești și completarea rezervelor din depozitele subterane, odată cu venirea frigului. 

În România, gradul de umplere a depozitelor este de aproximativ 75%, ceea ce depășește media Uniunii Europene, de circa 67%. De asemenea, o parte din gazul importat este redirecționată către Republica Moldova. În prezent, exportul zilnic către Republica Moldova constituie aproximativ 2,2-2,5 milioane de metri cubi.

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