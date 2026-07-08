România a cerut reprogramarea dronelor ucrainene după incidentul din Marea Neagră.

România solicită Ucrainei să modifice algoritmii de funcționare ai dronelor, astfel încât acestea să fie programate să se autodistrugă. Motivul acestei cereri sunt incidentele anterioare cu dronele.

Însărcinatul cu funcția de ministru al Apărării din țară, Radu Miruță, a declarat că orice dronă ucraineană trebuie programată să se autodistrugă în cazul în care pătrunde pe teritoriul României. Despre aceasta a spus pe 7 iulie, în cadrul Forumului NATO privind securitatea și industria de apărare, transmite focus.ua cu referire la radioromania.ro.

El a anunțat că România a trimis o solicitare oficială ministrului Apărării din Ucraina pentru a reglementa problema zborului dronelor peste Marea Neagră. De asemenea, Miruță a explicat cum poate fi realizat acest lucru.

„Acest lucru se poate face prin programarea prealabilă a dronei respective, chiar dacă în acel moment legătura cu ea este pierdută. Este o soluție autonomă pe care microprocesorul dronei o poate lua chiar și în absența legăturii cu aceasta”, a declarat oficialul.

Miruță a mai spus că România poartă în prezent negocieri pentru consolidarea apărării antiaeriene, în special în contextul incidentului cu drona de la Galați. În plus, Ministerul Apărării a solicitat aliaților echipamente pentru detectarea la joasă altitudine și supraveghere.

Reamintim că, la începutul lunii iunie, în portul orașului românesc Constanța a avut loc o explozie a unei drone maritime, în urma căreia nu au fost înregistrate victime și nici pagube. Ulterior, Ministerul Apărării a declarat că indicii existente sugerează că UAV-ul este ucrainean.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat ulterior că una dintre drone era ucraineană și făcea parte dintr-un grup de patru drone care au ieșit de sub control. Totodată, șeful statului a pus responsabilitatea pe Rusia ca țară agresor.