România a aprobat exploatarea unui zăcământ de magneziu pentru a elimina China de pe piața UE.

A fost aprobată dezvoltarea zăcământului care conține peste 50 de milioane de tone de rocă cu conținut de magneziu.

Proiectul ar trebui să reducă dependența Europei de livrările din China, de unde provine în prezent circa 97% din magneziul utilizat în UE, transmite bild.de.

Materia primă extrasă urmează să fie prelucrată în orașul românesc Săliște, unde se intenționează producerea hidroxidului de magneziu și a oxidului de magneziu de înaltă puritate. Ulterior, proiectul ar putea fi extins pentru producerea magneziului metalic.

Executorul proiectului, Mineral Proiect Invest SA, estimează investițiile necesare la aproximativ 400 de milioane de euro. Pentru transportul materiei prime, compania intenționează să utilizeze o cale ferată suspendată și autobasculante electrice, pentru a reduce emisiile, zgomotul și cantitatea de praf.

Proiectul se înscrie în strategia UE privind materiile prime critice: până în 2030, Uniunea Europeană intenționează să extragă pe teritoriul blocului cel puțin 10% din necesarul anual de resurse strategice și să prelucreze cel puțin 40%.