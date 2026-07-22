Rezervele de motorină în Europa vor scădea până la nivelul minim din 2015.

Deficitul de motorină se extinde în toată Europa pe fondul suprapunerii mai multor probleme majore de aprovizionare, consideră Morgan Stanley, care a remarcat o marjă record de rafinare în regiune și o scădere rapidă a stocurilor.

„Situația este cu adevărat tensionată, se arată într-o notă a analiștilor. Modelarea cererii și ofertei indică faptul că până la sfârșitul anului stocurile de motorină din Europa vor scădea la minime multianuale”, transmite bloomberg.com.

În această lună, piețele energetice globale au fost zguduite de un nou val de conflict între SUA și Iran, prețurile produselor petroliere crescând mai mult decât prețul petrolului brut. Piața motorinei (combustibilul pentru camioane, agricultură și industrie) se contractă din cauza mai multor factori: perturbări în Strâmtoarea Ormuz, lovituri ale Ucrainei asupra rafinăriilor rusești și interdicția impusă de Moscova asupra exportului de motorină.

„Blocajul real în sistemul petrolier în prezent este rafinarea, mai mult decât petrolul în sine, notează analiștii, indicând loturi nevândute de petrol african, precum și o formare a prețurilor în scădere în regim contango pe anumite segmente ale pieței. Epicentrul tuturor acestor fenomene este piața motorinei, în special în Europa.”

Marja de rafinare a motorinei în Europa de Nord-Vest, cunoscută ca crack spread, a atins un nivel record. Se așteaptă ca stocurile locale să scadă constant începând din august, ajungând la un minim de aproximativ 299 milioane de barili în noiembrie, cel mai scăzut nivel pentru această perioadă a anului cel puțin din 2015.

Contribuie la deficit și situația din industria chineză, unde rafinăriile procesează mai puțin petrol. „China nu exportă niciodată motorină direct în Europa, spun analiștii, dar atunci când China funcționează la capacitate redusă, în sistemul global există pur și simplu mai puțin produs care ar putea fi redirecționat spre vest.”