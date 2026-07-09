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9 Iulie 2026, 10:25
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Revoltă împotriva acțiunilor TCC la Lvov

În cartierul Sîhov din Lvov a avut loc un conflict de amploare în seara zilei de 8 iulie, care, potrivit canalelor locale de Telegram, a izbucnit în timpul notificării unui bărbat de către angajații TCC.

Revoltă împotriva acțiunilor TCC la Lvov.
Revoltă împotriva acțiunilor TCC la Lvov.

Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citând publicația șefului OVA Lvov, Maxim Kozițki, primarul Lvivului, Andrei Sadovîi, și Centrul Teritorial de Recrutare și Mobilizare Lvov.

Ce se știe despre incident

Potrivit canalelor locale de Telegram, conflictul a avut loc în Sîhov în timpul acțiunilor angajaților TCC față de un bărbat.

Potrivit informațiilor, la fața locului s-au adunat sute de oameni care au blocat automobilele centrului teritorial de recrutare.

De asemenea, pe rețea circulă imagini în care se vede o mașină a TCC răsturnată. Până acum nu există confirmare oficială a acestor detalii.

Reacția OVA Lvov

Șeful OVA Lvov, Maxim Kozițki, a declarat că a convocat o ședință urgentă cu forțele de ordine.

Potrivit lui, sarcina principală este asigurarea ordinii publice. El a subliniat că toate persoanele care au comis încălcări sau au împiedicat activitatea militarilor trebuie identificate și trase la răspundere.

Totodată, Kozițki a anunțat că Centrul Teritorial de Recrutare și Mobilizare Lvov va efectua o anchetă internă privind legalitatea acțiunilor militarilor în timpul notificării unui cetățean născut în 1996, care, după cum a spus el, era căutat.

„În regiunea Lvov nu este loc pentru ilegalitate”, a subliniat șeful regiunii.

Ce a spus primarul Lvovului

Primarul Lvovului, Andrei Sadovîi, a anunțat că investighează toate circumstanțele incidentului.

„În legătură cu situația din Sîhov, acum clarific toate circumstanțele. Voi anunța imediat ce voi primi informații complete și verificate. Până atunci, rog pe toți să păstreze calmul, să fie înțelepți și să nu uite cine este adevăratul nostru dușman!”, a scris el.

Ce au declarat reprezentanții TCC

La Centrul Teritorial de Recrutare și Mobilizare Lvov au comunicat că incidentul a avut loc pe 8 iulie în jurul orei 21:30 pe strada Strîiska, în timpul acțiunilor de notificare desfășurate împreună cu angajații Poliției Naționale.

Conform datelor oficiale, în timpul verificării documentelor militare s-a constatat că bărbatul a încălcat regulile de evidență militară și este căutat din 12 iunie 2026. După verificare, acesta a fost dus la TCC, iar apoi trimis la comisia medico-militară.

Reprezentanții TCC au declarat că un alt grup de militari rămas la fața locului a fost blocat de un grup de persoane necunoscute. Potrivit instituției, cei adunați s-au comportat agresiv, au deteriorat o mașină de serviciu, apoi au răsturnat-o. La fața locului au intervenit polițiști.

În centrul de recrutare au subliniat că toate circumstanțele incidentului vor fi evaluate legal, iar vinovații vor răspunde conform legii.

De asemenea, TCC a îndemnat cetățenii să nu cadă în capcane provocatoare, să nu împiedice activitatea militarilor și a poliției și să respecte regulile orei de interdicție. Instituția a mai declarat că Rusia este interesată să provoace conflicte interne în Ucraina.

Sursă
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