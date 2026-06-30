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eurointegration.com.ua logoeurointegration
30 Iunie 2026, 19:15
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Resturile unei drone rusești, găsite pe un câmp din România și distruse

În județul Tulcea din România, un localnic a descoperit pe un câmp resturi ale unei drone rusești. Acesta a găsit resturi metalice pe câmp și a sunat la 112.

Resturile unei drone rusești, găsite pe un câmp din România și distruse.
Resturile unei drone rusești, găsite pe un câmp din România și distruse.

La locul incidentului au sosit militari ai serviciului de informații și ai armatei române, care au stabilit că este vorba despre resturi ale unei drone, transmite eurointegration.com.ua, citând digi24.ro.

După evaluarea situației, grupuri specializate din cadrul Ministerului Apărării și alte instituții din domeniul securității și apărării naționale au confirmat prezența unui dispozitiv exploziv.

„Încărcătura a fost detonată controlat, la fața locului, în dimineața zilei de 30 iunie, într-un loc special amenajat, de o echipă de specialiști ai Ministerului Apărării Naționale, cu respectarea tuturor procedurilor prevăzute pentru aceste situații și în deplină siguranță pentru cetățeni și pentru specialiștii care au efectuat operațiunea”, au declarat reprezentanții Ministerului Apărării din România.

Datele preliminare obținute în urma expertizei indică faptul că resturile provin de la o dronă folosită în timpul atacurilor comise de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene în aprilie.

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