Organizațiile care efectuează operațiuni cu mijloace bănești și cu alt patrimoniu sunt obligate să înghețe toate activele persoanelor incluse în lista „teroriștilor și extremiștilor”.

Despre aceasta precizează în cadrul Serviciului de presă al Rosfinmonitoring.

Restricțiile impuse fondatorului Telegram, Pavel Durov, în contextul includerii acestuia în lista „teroriștilor și a extremiștilor”, nu se aplică mesagerului, au declarat în cadrul serviciului de presă al Rosfinmonitoringului, transmite theins.ru.

„Restricțiile menționate nu se extind asupra Telegram ca persoană juridică", se arată în declarație.

„Traduc în rusă: stele, cadouri, premium și alte produse digitale pot fi cumpărate pe platformă”, a comentat declarația Rosfinmonitoringului președinta „Ligii pentru internet sigur”, Ekaterina Mizulina.

„Pretențiile au fost formulate către Durov. Nu există cerințe noi pentru Telegram, astfel încât nu s-a schimbat nimic nici pentru Telegram, nici pentru utilizatori”, a declarat pentru RBC șeful comitetului pentru legislație constituțională și construcție de stat al Consiliului Federației, Andrei Klișas.

Cu o zi înainte, la 29 iulie, FSB a anunțat că lui Pavel Durov i-a fost adus, în lipsă, un capăt de acuzare pentru sprijinirea terorismului (partea 1.1 a art. 205.1 din Codul penal al Federației Ruse). A doua zi a devenit cunoscut faptul că Rosfinmonitoringul l-a inclus în lista „teroriștilor și a extremiștilor”.

Prim-vicepreședintele comitetului Comisiei de Stat a Dumei de Stat a Rusiei pentru politica informațională, Andrei Svincov, avertiza că este mai bine să se renunțe temporar la achiziționarea abonamentelor în Telegram.

„Recomand tuturor cetățenilor noștri ca, până când nu va exista un comentariu oficial din partea Roskomnadzor și FSB, să nu efectueze nicio operațiune financiară prin canalele Telegram. Nici abonamente plătite, nici cumpărarea de valute TON și așa mai departe”.

În cadrul FSB, dosarul penal împotriva lui Durov a fost motivat prin faptul că administrația Telegram nu șterge canalele, chat-urile și roboții care sunt folosiți de serviciile speciale ucrainene. În particular, s-a susținut că angajații serviciilor speciale din Ucraina ar fi racolat bărbați ruși printr-un bot Telegram pentru întâlniri „Daivinchik”, îndemnându-i să comită infracțiuni. FSB a precizat că, începând din iulie 2025, în 16 regiuni ale Rusiei au fost reținuți 46 de utilizatori ai „Daivinchik”, care, potrivit afirmațiilor, la indicația serviciilor speciale din Ucraina ar fi atacat polițiști și ar fi comis incendieri.

Administrația Telegram a ignorat peste 150.000 de solicitări ale Roskomnadzorului prin care se cerea eliminarea conținutului ilegal, menționează TASS.