Restricții stricte privind consumul de apă, introduse la München.

Autoritățile capitalei Bavariei au anunțat măsuri stricte de economisire a apei: spălarea mașinilor este permisă doar la spălătoriile auto, gazonul trebuie să rămână uscat, iar pomparea apei din bazinele acvatice este interzisă.

Piscinele private, fântânile și obiectele acvatice nu mai pot fi umplute. De asemenea, în München sunt oprite fântânile publice. Udarea grădinilor, a rondurilor de flori și a plantelor decorative este permisă acum doar seara și dimineața devreme. Cei care încalcă regulile riscă amenzi de până la 50 de mii de euro, transmite bild.de.

Motivul acestor restricții severe este creșterea bruscă a consumului de apă potabilă. Potrivit autorităților municipale, în prezent consumul depășește 360 de milioane de litri pe zi, față de nivelul obișnuit de 300 de milioane de litri. Chiar și ploile prognozate pentru zilele următoare nu vor putea ameliora situația critică.

„După o iarnă și o primăvară extrem de secetoase, resursele existente de alimentare cu apă ale Münchenului se află sub o presiune extremă”, a declarat primarul orașului München, Dominik Krause.

Autoritățile au recurs la aceste măsuri radicale după ce apelurile anterioare adresate locuitorilor din München de a economisi voluntar apa nu au dat rezultate.