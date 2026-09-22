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22 Septembrie 2026, 12:32
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Republicanii îi cer lui Trump să interzică exportul de motorină pe fondul creșterii prețurilor în SUA

Candidații republicani cer administrației Trump, în cadrul întâlnirilor și discursurilor electorale, să suspende exporturile de motorină.

Republicanii îi cer lui Trump să interzică exportul de motorină pe fondul creșterii prețurilor în SUA.
Republicanii îi cer lui Trump să interzică exportul de motorină pe fondul creșterii prețurilor în SUA.

Aceasta, în opinia lor, va contribui la reducerea prețurilor record la carburanți, relatează WSJ.

Astfel, candidata la Camera Reprezentanților din Congres, Ashley Hinson, din Iowa, a declarat că locuitorii statului „nu ar trebui să plătească pentru războiul cu Iranul” nici la benzinărie, nici în magazine. Ea a cerut, de asemenea, ca războiul să fie „încheiat cu succes și imediat”.

Prețurile la motorină în SUA au depășit pentru prima dată 6 dolari pe galon și continuă să crească, ajungând în medie la 6,51 dolari. Se menționează că acest lucru afectează în mod deosebit statele rurale și republicane, unde lupta pentru locurile din Senat s-a dovedit a fi mai dificilă decât se aștepta, iar nemulțumirea alegătorilor poate duce la rezultate catastrofale pentru partid.

Totodată, nu erau prevăzute voturi în Congres privind măsuri de reducere a prețurilor înainte de alegeri, iar administrația Trump nu a susținut deocamdată inițiativa.

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