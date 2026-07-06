Regiunile turistice din sudul Europei au fost afectate de incendii forestiere de proporții.

Incendiile forestiere de proporții, care fac ravagii în sudul Europei pe fondul caniculei extreme, au obligat mii de oameni să-și părăsească locuințele.

Între timp, turiștii au fost îndemnați să urmărească cu atenție recomandările autorităților locale, transmite unian.net cu referire la independent.co.uk.

Sute de pompieri au fost trimiși să lupte cu incendiile de pădure din Grecia, Spania și Portugalia.

În special, autoritățile din Salonic, Grecia, au îndemnat locuitorii din anumite zone ale orașului să rămână acasă și să închidă ferestrele și ușile din cauza fumului toxic provenit de la o fabrică de reciclare a deșeurilor cuprinsă de un incendiu de pădure. Un alt incendiu major a izbucnit în weekend în vestul capitalei grecești, Atena.

În același timp, serviciul de pompieri afirmă că majoritatea incendiilor din Grecia sunt cauzate de neglijență.

Între timp, în zona Viseu, din centrul Portugaliei, pompierii continuă să lupte cu un incendiu forestier de amploare izbucnit încă de joi, fiind nevoiți să solicite sprijin din partea echipelor de intervenție din Spania și Italia.

În Spania, un incendiu de pădure face ravagii începând de vineri în regiunea de nord-est Girona.

De asemenea, autoritățile din Insulele Canare spaniole au avertizat localnicii și turiștii despre un nou val de căldură care se apropie, iar pe Gran Canaria și Tenerife a fost declarată stare de alertă din cauza riscului crescut de incendii forestiere, scrie Express.

Între timp, potrivit RFI, în Franța, din cauza incendiilor forestiere, prezența spectatorilor a fost interzisă la următoarea etapă a celebrei curse de ciclism Turul Franței.