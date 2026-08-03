Râul Tisa din Ungaria s-a retras și a scos la iveală rămășițele unui pod din perioada Imperiului Otoman.

Râul Tisa continuă să sece rapid, dezvăluind tot mai multe artefacte istorice.

În zona orașului Szolnok, nivelul apei a atins un nou record negativ – minus 302 centimetri, astfel încât din nou au devenit bine vizibili piloții de stejar ai podului, construit acum mai bine de 460 de ani, în timpul Imperiului Otoman.

Resturile construcției din lemn se află în apropierea podului modern peste Tisa, nu departe de centrul orașului. Pe măsură ce scade nivelul apei, tot mai mare parte din vechile structuri iese la suprafață, creând un spectacol impresionant, transmite unian.net.

Specialiștii însă subliniază că pentru lemnul vechi o astfel de „eliberare” este mai degrabă periculoasă decât benefică. De-a lungul secolelor, piloții au fost păstrați datorită faptului că au fost în permanență aflați sub apă. În contact prelungit cu aerul, lemnul începe să se usuce, să se fisureze, să se deformeze și să se distrugă treptat.

Arheologii au stabilit, de asemenea, că piloții vizibili astăzi nu aparțin unui singur pod. Cercetările au arătat că în albia Tisei au rămas resturile a patru poduri din lemn, construite în epoci diferite. Unele dintre ele au fost ridicate din nou, practic în același loc.

Istoria acestor treceri acoperă perioada din secolul al XVI-lea până la începutul secolului al XX-lea. Primul pod cunoscut peste Tisa a fost construit în 1562, la zece ani după ce Szolnok a fost cucerit de Imperiul Otoman. De aceea, piloții păstrați sunt adesea numiți „turcești”, deși, în realitate, ei reprezintă o moștenire a mai multor perioade istorice.