Raport ONU: Piețele sunt inundate de droguri noi.

Traficanții de droguri folosesc tehnologia și instabilitatea globală pentru a introduce pe piețe noi tipuri de droguri, potrivit unui raport al Biroului ONU pentru Droguri și Criminalitate.

Traficanții de droguri folosesc eficient noile tehnologii și profită de instabilitatea globală pentru a introduce noi tipuri de droguri. Rețelele criminale experimentează cu diferite rute și metode de trafic, extinzându-se agresiv pe piețe noi. Acest lucru este menționat în Raportul Mondial privind Drogurile din 2026, publicat vineri, 26 iunie, de Biroul ONU pentru Droguri și Criminalitate (UNODC), transmite dw.com.

„Am fost martorii unei creșteri fără precedent a noilor tipuri de droguri pe piață, iar ceea ce este deosebit de îngrijorător este că unele dintre ele sunt mai puternice sau mai periculoase decât înainte”, a declarat directoarea executivă a UNODC, Monica Djuma. Potrivit acesteia, consecințele acestei tendințe sunt deja resimțite. Acestea includ „milioane de decese premature și ani irosiți iremediabil din viața sănătoasă a populației”. Circulația și consumul de droguri perturbă, de asemenea, procesele economice, destabilizează situația și favorizează violența.

„Necesitatea de a ne concentra pe combaterea activității grupărilor criminale organizate este mai puternică ca niciodată. Trebuie să intensificăm măsurile preventive, să extindem schimbul de informații și să coordonăm operațiunile comune, în același timp sporind investițiile în prevenire și tratament”, a subliniat Djuma.

Consumul de droguri a crescut cu peste o treime în ultimii 10 ani

Potrivit estimărilor UNODC, în 2024, 331 milioane de persoane au consumat droguri, ceea ce reprezintă 6,2% din populația mondială cu vârsta între 15 și 64 de ani. În ultimii 10 ani, consumul de droguri la nivel mondial a crescut cu 34%. Cannabisul rămâne cel mai răspândit drog, cu un avans considerabil: în 2024 erau 256 milioane de consumatori ai acestei substanțe. Urmează opioidele (63 milioane), amfetaminele (32 milioane), cocaina (25 milioane) și ecstasy (21 milioane).

Raportul menționează că producția, contrabanda și consumul de cannabis au suferit schimbări semnificative în ultimii ani, probabil legate de politica de legalizare sau decriminalizare a cannabisului în unele țări. Numărul persoanelor care consumă cannabis a crescut cu 40% în ultimii 10 ani, iar volumul de cannabis confiscat în 2024 a atins un maxim istoric.

Traficanții dezvoltă noi substanțe sintetice

În același timp, producătorii de substanțe interzise continuă să inventeze noi droguri sintetice în încercarea de a ocoli reglementările și de a păcăli autoritățile. În 2024, au fost confiscate de cinci ori mai multe tipuri de droguri decât înainte de anul 2000, arată datele UNODC. De exemplu, numărul noilor substanțe psihoactive care circulă pe piețele drogurilor a ajuns în 2024 la 755, dintre care 118 au fost înregistrate pentru prima dată.

Potrivit raportului, disponibilitatea tot mai mare a noilor opioide sintetice, precum fentanil, nitazen și orfin, arată că traficanții caută alternative la heroină după interzicerea producerii opiului în Afganistan, în 2022. Experții avertizează că înlocuirea opioidelor de origine vegetală cu cele sintetice ar putea provoca o schimbare permanentă pe piața mondială a opioidelor, modificând atât modul de consum, cât și efectele nocive asociate acestora.