Raport: 90% dintre migranții trimiși în tabăra ICE din Texas au fost victime ale violenței.

Zeci de persoane reținute în tabăra pentru migranți „East Montana” de pe teritoriul bazei militare Fort Bliss din El Paso (Texas), arestate de poliția de imigrație a SUA (ICE), au declarat că au fost bătute.

Despre acest lucru se menționează într-un raport de 84 de pagini, publicat de Human Rights Watch și Uniunea Americană pentru Libertăți Civile (ACLU), transmite theins.ru cu referire la apnews.com.

Dintre cei 71 de deținuți cu care activiștii pentru drepturile omului au luat legătura în cinci luni, 64 de persoane, aproximativ 90% dintre cei intervievați, au declarat că au fost personal supuși atacurilor din partea personalului sau au văzut cum erau bătuți alții.

Deținuții ICE au povestit că li s-a refuzat asistența medicală necesară, au fost ținuți în condiții insalubre și hrăniți cu mâncare nepotrivită, precum și că nu li s-a permis să contacteze avocații și rudele. Potrivit lor, toaletele erau acoperite cu fecale, blocurile de locuit erau inundate, iar oamenii nu aveau acces la săpun și alte produse de igienă. Deținuții din „East Montana” au fost ținuți săptămâni întregi în încăperi fără plimbări, lumină solară și aer proaspăt, mâncarea era uneori stricată, iar pauzele între mese ajungeau la 12 ore.

Paznicii, conform mărturiilor intervievaților, băteau oamenii ca răspuns la greva foamei, cererile de ajutor medical și plângerile privind condițiile de detenție. Câteva persoane au povestit despre pedepse colective, când paznicii băteau mai mulți deținuți simultan, acuzând încălcarea regulilor pe unul singur.

În plus, cercetătorii au stabilit că personalul folosea violența, precum și amenințări cu urmărirea penală și detenția pe termen nelimitat, pentru a-i constrânge pe deținuți să renunțe la cererile de azil și să accepte expulzarea, inclusiv în țări terțe. Deoarece oamenilor nu li se permitea să contacteze avocații și apropiații, în unele cazuri această detenție, potrivit activiștilor pentru drepturile omului, poate fi calificată drept dispariție forțată — o încălcare distinctă a dreptului internațional, când statul ascunde soarta și locul de aflare al deținutului.

De la deschiderea lagărului în august, cel puțin trei persoane au murit acolo, inclusiv un migrant cubanez în vârstă de 55 de ani, care a încetat să mai respire după ce paznicii, încătușându-l, l-au apăsat de podea. Expertul medico-legal local a recunoscut această moarte ca fiind o crimă, iar într-un raport al Curții de Conturi a SUA, publicat în iunie, se menționa că probele în acest caz „sunt absente sau distruse”.

În martie, ICE a renunțat la serviciile contractorului principal al lagărului — compania Acquisition Logistics, cu un contract de până la 1,3 miliarde de dolari, care nu avea experiență în gestionarea centrelor de detenție pentru migranți. O verificare internă a ICE a identificat atunci 49 de încălcări ale standardelor de detenție, însă, după cum au arătat interviurile activiștilor pentru drepturile omului, problemele serioase din lagăr persistă și după schimbarea contractorului.

Human Rights Watch și ACLU au cerut administrației lui Donald Trump să închidă „East Montana” și să permită investigații independente privind decesele în detenție, utilizarea excesivă a forței, refuzul asistenței medicale și disparițiile forțate. „Lagărul ICE „East Montana” este o catastrofă umanitară”, a declarat autoarea principală a raportului, Angelica Cesar.