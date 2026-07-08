Radev: Bulgaria nu mai are arme pentru Ucraina, dar poate repara tehnica.

Prim-ministrul Bulgariei, Rumen Radev, a declarat că țara sa a epuizat posibilitățile de a oferi asistență militară Ucrainei, dar ar putea ajuta la repararea echipamentului.

Despre acest lucru a declarat el la sosirea la summitul NATO de la Ankara, informează eurointegration.com.ua.

„Ne-am epuizat capacitățile de a oferi sprijin militar, mă refer la arme și muniții din depozitele militare bulgare”, a declarat Radev.

„Am furnizat 13 pachete și nu mai avem nimic ce am putea livra Ucrainei. Ceea ce putem oferi este sprijin tehnic militar. Putem asigura repararea echipamentului militar în Bulgaria. Aceasta este susținerea noastră”, a adăugat el.