„Acum ei (țările europene) vorbesc despre cum se gândesc să introducă trupe pe teritoriul Ucrainei. Aceasta înseamnă război cu Rusia”, a declarat Vladimir Putin.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că, în 2014, țările occidentale l-au înlăturat de la putere în Ucraina pe Viktor Ianukovici printr-o lovitură de stat. După aceasta, potrivit spuselor sale, s-a încercat „atragerea” țării în NATO.

„Imediat ce țările occidentale au schimbat regimul printr-o lovitură de stat sângeroasă, și-au propus imediat să atragă Ucraina în NATO. Iar aceasta a devenit, în cele din urmă, cauza principală a actualelor evenimente tragice din Ucraina. Ei — elitele globaliste occidentale — sunt vinovați de acest lucru. Deși dau mereu vina pe noi”, a declarat Putin, scrie kommersant.ru.

După cum a adăugat președintele Rusiei, după destrămarea URSS, țările occidentale „s-au simțit în vârful Olimpului” și au început să creadă că nu greșesc niciodată. Însă, potrivit lui Vladimir Putin, țările occidentale au început să comită greșeli — „iar aceste greșeli au început să se înmulțească, să crească precum un bulgăre de zăpadă”. Șeful statului a precizat că era vorba despre tentativa de „a pune Rusia la punct cu ajutorul teroriștilor din Caucaz”, apoi cu ajutorul altor instrumente, iar acum — cu ajutorul regimului neonazist din Ucraina.

Vladimir Putin a mai amintit că Moscova a declarat de multe ori că extinderea NATO spre est este inacceptabilă. Viktor Ianukovici, care a fost președintele Ucrainei din 2010 până în 2014, potrivit spuselor sale, a admis greșeli, însă s-a opus aderării țării la Alianța Nord-Atlantică.

Putin: Introducerea trupelor europene în Ucraina va însemna război cu Rusia

Uniunea Europeană își împinge statele spre un conflict cu Rusia. Introducerea trupelor europene pe teritoriul Ucrainei va însemna începutul unui război cu Moscova, le-a declarat președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, jurnaliștilor.

„Acum ei (țările europene) spun că se gândesc cum să introducă trupe pe teritoriul Ucrainei. Aceasta înseamnă război cu Rusia”, a spus Vladimir Putin.

Totodată, locuitorii țărilor europene, potrivit președintelui Rusiei, „înțeleg ce se întâmplă”. „Cred că tocmai pe aceasta se bazează rezultatele actuale din Germania și tendințele proceselor politice din Europa în ansamblu”, a spus el, comentând victoria „Alternativei pentru Germania” la alegerile pentru parlamentul Saxoniei-Anhalt.

Rusia nu amenință, totodată, țările Europei, și nu există temeiuri pentru declanșarea unui conflict, a asigurat Vladimir Putin. „De ce? Nimeni nici măcar nu se gândește că nu avem motive pentru vreun conflict cu Europa”, a adăugat el.