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life.ru logolife
27 Iulie 2026, 10:27
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Pugaciova nu s-a ridicat din pat timp de patru luni din cauza unei fracturi la picior

Cântăreața Alla Pugaciova, în vârstă de 76 de ani, și-a rupt piciorul și și-a lezat articulația șoldului după o căzătură. Ea a petrecut patru luni la pat.

Pugaciova nu s-a ridicat din pat timp de patru luni din cauza unei fracturi la picior.
Pugaciova nu s-a ridicat din pat timp de patru luni din cauza unei fracturi la picior.

Artista practic că nu putea merge și se temea că nu se va mai ridica niciodată în picioare. De aceea, acum se deplasează cu un baston, informează life.ru.

„Am avut atacuri de panică, a fost îngrozitor”, a recunoscut cântăreața.

Medicii au estimat că recuperarea completă va dura până la jumătate de an. Totuși, artista a depășit trauma. A început să învețe din nou să meargă. La început se sprijinea de baston, apoi a continuat antrenamentele fără el, în ciuda durerii. Acum, Pugaciova ia bastonul doar pentru mai multă siguranță.

Recent, cântăreața și soțul ei, Maxim Galkin, au participat la festivalul muzical al Laimei Vaikule din Jurmala. Cuplul a apărut în public ca oaspeți de onoare ai evenimentului. S-au ținut de mână în timpul apariției publice.


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