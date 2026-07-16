Proteste în toată Ucraina împotriva demisiei ministrului Apărării, Mihail Fedorov.

La Kiev și în alte orașe din Ucraina au început acțiuni de susținere a ministrului Apărării, Mihail Fedorov, care, potrivit informațiilor de ieri, va demisiona.

În capitala Ucrainei, participanții la acțiune s-au adunat în Piața Ivan Francko. Demonstrația a fost anunțată de veteranul și fostul medic de luptă Dmitri Koziatinski, scrie „Suspilne”. Oamenii au venit cu pancarte și scandau „Întoarceți-l pe Fedorov”, „Rușine”, „Sîrskîi demisia”, scrie meduza.io.

Acțiuni similare au început și în Ivano-Frankivsk, Vinița, Lutsk, Hmelnițkîi, Lvov, Ujgorod, Dnipro, Ternopil și Odesa.

Pe fundalul iminentei demisii a lui Fedorov, colonelul Pavel Elizarov a depus raportul de demisie din funcția de adjunct al comandantului Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei. El și-a legat direct decizia de demiterea ministrului: „Din păcate, în al cincilea an de război am scris raportul de demisie din Forțele Armate ale Ucrainei. Consider că demiterea lui Mihail Fedorov este un mare rău pentru potențialul de apărare al țării. Slava Ucrainei!”.

După cum notează „Ukrainska Pravda”, Fedorov l-a numit pe Elizarov în funcția de adjunct al comandantului Forțelor Aeriene în ianuarie.

Mihail Fedorov a devenit ministru al apărării în ianuarie 2026. Oficial nu a fost anunțată demisia sa. Ministrul însuși a confirmat practic demisia, scriind pe rețelele sociale: „A fost o mare onoare să servesc poporul ucrainean în funcția de ministru al apărării”.

Demisia lui Fedorov a avut loc pe fundalul schimbărilor de cadre în guvernul Ucrainei. Pe 14 iulie, Rada Supremă a acceptat demisia prim-ministrului Iulia Svîrîdenko. Se așteaptă ca noua componență a cabinetului de miniștri să fie anunțată joi, 16 iulie.

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a înaintat în Rada candidatura șefului „Naftogaz” Serghei Korețki pentru funcția de prim-ministru.