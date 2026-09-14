Proteste în Siria din cauza majorării prețurilor la benzină.

În mai multe provincii ale Siriei au început proteste din cauza deciziei autorităților de a majora prețurile la produsele petroliere.

Participanții la manifestații au blocat mai multe drumuri, inclusiv autostrada internațională M-5.

Syria TV relatează despre acțiuni de protest în orașele Alep, Idlib, Hasaka, Raqqa și Deir ez-Zor. Postul de televiziune publică imagini cu incendii de proporții — protestatarii blochează drumurile și ard anvelope pe acestea. În unele orașe, participanții la acțiuni nu permit trecerea autocisternelor.

În Siria, prețurile la combustibil sunt stabilite de un comitet special din cadrul Ministerului Energiei. La 12 septembrie, comitetul a majorat prețurile la benzină, gaz și motorină. Combustibilul s-a scumpit cu 25-40%.