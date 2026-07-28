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bild.de logobild
28 Iulie 2026, 13:26
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Profitul Mercedes în al doilea trimestru a scăzut cu peste un sfert

Criza industriei auto germane continuă să se intensifice. De această dată, despre scăderea indicatorilor financiari a raportat Mercedes-Benz.

Profitul Mercedes în al doilea trimestru a scăzut cu peste un sfert.
Profitul Mercedes în al doilea trimestru a scăzut cu peste un sfert.

Profitul producătorului auto în al doilea trimestru a scăzut cu 26% comparativ cu perioada similară a anului trecut. Volumul vânzărilor a coborât aproape cu 7% — până la 417.865 de automobile. Creșterea vânzărilor în Europa și SUA nu a reușit să compenseze scăderea de 30% de pe piața din China, informează Bild.

Mercedes-Benz a redus prognoza pentru întregul an. Acum se așteaptă ca volumul total al vânzărilor să fie ușor sub nivelul de anul trecut. Totodată, este prevăzut că veniturile grupului vor fi sub cele din anul precedent. În al doilea trimestru, veniturile grupului au fost de aproximativ 32 de miliarde de euro, dintre care puțin sub 23 de miliarde au revenit segmentului auto.

Producătorul auto a lansat un program de reducere a cheltuielilor cu mai bine de un an în urmă. La sfârșitul lunii iunie, concernul a intensificat aceste măsuri, ca prim pas amânând pentru anul viitor plata primelor speciale prevăzute de contractul colectiv de muncă. În același timp, conducerea Mercedes a inițiat o discuție privind nivelul cheltuielilor pentru plata muncii în Germania, afirmând că angajații ar trebui să lucreze mai mult pentru același salariu. Acest demers a stârnit proteste în rândul personalului.

Sursă
bild.de logobild
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