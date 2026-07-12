Producția de automobile a scăzut în România: Dacia înregistrează cel mai slab rezultat.

Industria auto din România traversează un an dificil.

În prima jumătate a anului 2026, uzinele Dacia și Ford Otosan au produs 247.972 de autoturisme, cu 12,7% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, declinul se accelerează: doar în iunie producția a scăzut cu 16%, transmite logos-pres.md.

Cea mai mare scădere a înregistrat-o Dacia. Uzina din Mioveni a asamblat în șase luni 129.400 de mașini — cu aproape 18% mai puțin decât anul trecut. Este cel mai slab rezultat al întreprinderii pentru prima jumătate a anului cel puțin din ultimii cinci ani. Numai în iunie, de pe linia de asamblare au ieșit 23.218 mașini — cu 17% mai puțin decât în iunie 2025, informează ZF.ro. Ford Otosan din Craiova pare mai stabilă, însă și aici creșterea a fost înlocuită de scădere.

După un prim trimestru record, uzina a redus producția timp de trei luni consecutive. În perioada ianuarie–iunie, întreprinderea a produs 118,6 mii de mașini, cu aproximativ 6,6% mai puțin decât anul precedent. În iunie, volumul producției a scăzut cu 15%, până la 21.318 mașini.

Potrivit Asociației Producătorilor de Automobile din România (ACAROM), diferența dintre cele două cele mai mari uzine auto din țară se reduce semnificativ. Dacă acum un an Dacia depășea Ford Otosan cu peste 30.000 de mașini, acum diferența este de aproximativ 10.800 de mașini.

Mai mult, în februarie uzina din Craiova a produs pentru prima dată după mult timp mai multe mașini decât cea din Mioveni. Unul dintre motivele scăderii producției Dacia este redistribuirea modelelor în cadrul grupului Renault. Noul crossover Renault Striker este fabricat la uzina din Bursa, Turcia, în timp ce la Mioveni continuă producția modelelor Duster, Bigster și Logan, al cărui ciclu de viață se apropie de final.

Conducerea Dacia a menționat de mai multe ori creșterea costurilor de producție și prețurile ridicate la energia electrică în România. La finalul anului 2025, în țară au fost produse 545.500 de mașini.

Dacă actualul ritm de scădere se va menține până la sfârșitul anului, producția din 2026 ar putea coborî sub pragul psihologic de 500.000 de mașini — pentru prima dată de la ieșirea industriei din criza pandemică. După cum notează ACAROM, luna iunie a fost a doua lună consecutivă în care ambele uzine auto din țară au înregistrat simultan o scădere cu două cifre a volumului producției.