Producătorii italieni de parmezan sunt îngrijorați pentru viitorul originalului Parmigiano Reggiano din cauza problemelor legate de schimbările climatice, în special din cauza căldurii extreme deja înregistrate vara.

În consorțiul Parmigiano Reggiano, ale cărui ferme funcționează încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, se spune că căldura extremă afectează semnificativ afacerea lor, scrie eurointegration.com.ua, citând reuters.com.

În zilele când temperatura se apropie de 40 de grade, vacile petrec cea mai mare parte a timpului odihnindu-se, mănâncă mai puțin și, ca urmare, produc aproximativ cu 10% mai puțin lapte decât în condiții meteorologice mai confortabile.

„Adevăratul” parmezan, pentru a corespunde tuturor criteriilor produsului original, este fabricat doar în cinci provincii italiene, predominant în Emilia-Romagna. De asemenea, vacile care dau laptele pentru producție trebuie să se hrănească exclusiv cu iarbă și fân local. În ultimii ani secetoși, aprovizionarea cu iarbă și fân devine o problemă, deoarece din cauza lipsei precipitațiilor iarba nu crește.

Fermierii au găsit o soluție instalând sisteme de irigare, dar acum plătesc facturi mult mai mari la energie electrică. De asemenea, au crescut cheltuielile pentru menținerea condițiilor de temperatură adecvate pentru maturarea brânzei (proces care durează de la 12 luni până la peste 3 ani).

În două depozite gestionate de Magazzini Generali delle Tagliate (MGT) sunt păstrate peste 500.000 de roți de parmezan, în valoare totală de peste 300 de milioane de euro. Potrivit directorului MGT, în perioada căldurii extreme din 2026, consumul zilnic de energie electrică pentru menținerea condițiilor de temperatură în depozit a crescut cu 30%.

Pentru a economisi costurile, în depozite au fost instalate echipamente cu eficiență energetică maximă și a fost crescută ponderea energiei din surse regenerabile, însă aceste investiții au necesitat, de asemenea, fonduri.

În industrie se remarcă că, dacă în anii următori verile vor deveni tot mai fierbinți, acest lucru va afecta cu siguranță cantitatea și calitatea laptelui, precum și prețul produselor.

Parmezanul are o importanță excepțională pentru economia locală. Producția anuală a acestui cașcaval tradițional aduce aproximativ 4,5 miliarde de euro profit. Cea mai mare piață de export este Statele Unite ale Americii.