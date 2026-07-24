Prințul saudit a murit într-un hotel din Londra din cauza consumului de droguri și alcool.

Prințul saudit Abdullah bin Fahad bin Abdullah bin Abdulaziz bin Jalawi Al Saud, în vârstă de 29 de ani, găsit mort în noiembrie în camera hotelului Marriott din vestul Londrei, a fost recunoscut ca fiind dependent de droguri.

Moartea sa a fost considerată de instanță un accident nefericit, cauzat de intoxicația cu mai multe tipuri de droguri, scrie telegraph.co.uk.

Expertiza medico-legală a descoperit în organismul său doze potențial letale de substanțe interzise și tranchilizante, precum și o concentrație ridicată de alcool. Conform înregistrărilor camerelor de supraveghere, în ziua decesului prințul se afla singur în cameră. Asistenta coronerului, Jean Harkin, a declarat că experții au exclus varianta omorului. De asemenea, nu a fost considerat predispus la suicid.

La tribunal s-a aflat că, cu trei luni înainte de incident, acesta a urmat un tratament de detoxifiere de alcool, benzodiazepine și anxioliticul pregabalin la clinica Priory din Londra. Cazul a fost examinat de tribunalul coronerului, care investighează cauzele morții bruște sau violente.