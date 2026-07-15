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15 Iulie 2026, 07:18
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Primele exerciții ale „coaliției doritorilor” vor avea loc în Polonia în această toamnă

La primele manevre ale „coaliției doritorilor” vor participa militari polonezi, britanici și francezi, a anunțat premierul Poloniei, Donald Tusk. Exercițiile vor avea loc în Polonia în această toamnă.

Primele exerciții ale „coaliției doritorilor” vor avea loc în Polonia în această toamnă.
Primele exerciții ale „coaliției doritorilor” vor avea loc în Polonia în această toamnă.

Primele exerciții militare ale „coaliției doritorilor” vor avea loc în toamna anului 2026 în Polonia. Despre aceasta a declarat marți, 14 iulie, la Paris, premierul polonez Donald Tusk, unde cu o zi înainte a avut loc summitul țărilor dispuse să sprijine Ucraina în apărarea împotriva agresiunii ruse, scrie dw.com.

Potrivit acestuia, forțele armate poloneze vor acționa atât ca gazde, cât și ca participanți la manevre, iar la exerciții vor lua parte și unități britanice și franceze.

Exercițiile trebuie să pregătească un grup de țări care susțin Kievul pentru „garanții concrete de securitate pentru Ucraina, precum și pentru întreaga regiune” după ce se va ajunge la un acord de pace sau la un armistițiu, a subliniat Tusk.

Totodată, el a menționat că nu se așteaptă o pace rapidă în Ucraina: în opinia premierului polonez, Rusia, condusă de președintele Vladimir Putin, va prelungi conflictul cel puțin până iarna. „Având în vedere poziția dură a Rusiei și a lui Putin, în prezent este puțin probabil să se ajungă în viitorul apropiat la un armistițiu sau la un acord de pace”, a declarat Donald Tusk jurnaliștilor, adăugând că mai degrabă trebuie așteptată o escaladare a atacurilor rusești.

Sursă
dw.com logodw
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