theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
media.az logomedia
18 Septembrie 2026, 09:40
8 747
Copiază linkul
Link copiat

Prețurile petrolului pe piața mondială au coborât sub pragul de 104 dolari pe baril

Prețul contractelor futures pentru petrolul Brent cu livrare în noiembrie a scăzut cu 0,95 dolari, ceea ce corespunde unei diminuări de 0,91%, ajungând la 103,87 dolari pe baril.

Prețurile petrolului pe piața mondială au coborât sub pragul de 104 dolari pe baril.
Prețurile petrolului pe piața mondială au coborât sub pragul de 104 dolari pe baril.

Cotațiile petrolului pe piața mondială au coborât sub pragul de 104 dolari pe baril, scrie media.az.

Contractele futures cu scadența în octombrie pentru petrolul de tip WTI s-au ieftinit cu 0,79 dolari, înregistrând o scădere de 0,78%, și s-au stabilit la nivelul de 101,12 dolari pe baril.

Presiuni asupra cotațiilor petrolului sunt exercitate de datele statistice care indică o slăbire a consumului de combustibil în SUA, precum și de corecția pieței survenită după creșterea bruscă precedentă a prețurilor.

Totodată, tensiunile geopolitice persistente din regiunea Orientului Mijlociu și amenințările legate de transportul prin Strâmtoarea Ormuz limitează o scădere mai profundă a prețurilor materiilor prime.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
media.az logomedia
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici