Prețurile petrolului pe piața mondială au coborât sub pragul de 104 dolari pe baril.

Prețul contractelor futures pentru petrolul Brent cu livrare în noiembrie a scăzut cu 0,95 dolari, ceea ce corespunde unei diminuări de 0,91%, ajungând la 103,87 dolari pe baril.

Cotațiile petrolului pe piața mondială au coborât sub pragul de 104 dolari pe baril, scrie media.az.

Contractele futures cu scadența în octombrie pentru petrolul de tip WTI s-au ieftinit cu 0,79 dolari, înregistrând o scădere de 0,78%, și s-au stabilit la nivelul de 101,12 dolari pe baril.

Presiuni asupra cotațiilor petrolului sunt exercitate de datele statistice care indică o slăbire a consumului de combustibil în SUA, precum și de corecția pieței survenită după creșterea bruscă precedentă a prețurilor.

Totodată, tensiunile geopolitice persistente din regiunea Orientului Mijlociu și amenințările legate de transportul prin Strâmtoarea Ormuz limitează o scădere mai profundă a prețurilor materiilor prime.