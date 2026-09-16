Prețurile petrolului au început să scadă după o perioadă de creștere pe piețele mondiale.

Pe piețele mondiale de mărfuri, prețurile petrolului au început să scadă după creșterea lor.

Prețul contractelor futures pentru petrolul Brent cu livrare în noiembrie a scăzut cu 0,65 dolari, sau cu 0,60%, până la 108,10 dolari pe baril, transmite media.az.

Contractele futures pentru petrolul WTI cu livrare în octombrie s-au ieftinit cu 0,94 dolari, înregistrând o scădere de 0,89%, și au coborât la nivelul de 104,89 dolari.

Scăderea prețurilor petrolului se explică prin faptul că investitorii își marchează profitul după scumpirea semnificativă din sesiunile de tranzacționare precedente, precum și printr-o corecție de scurtă durată a pieței.

Totodată, tensiunile persistente din regiunea Orientului Mijlociu și amenințările privind stabilitatea livrărilor de energie continuă să mențină prețurile petrolului la un nivel ridicat.