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bild
8 Iulie 2026, 11:25
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Prețurile petrolului au crescut brusc din nou după loviturile SUA asupra Iranului

În această dimineață, 8 iulie, barilul de Brent a crescut cu 2,6%, ajungând la 76,09 dolari. Este cu aproximativ 8,5% mai mult decât săptămâna trecută, deși la începutul lunii iulie prețul scăzuse până la 70 de dolari.

Prețurile petrolului au crescut din nou brusc după loviturile SUA asupra Iranului.
Prețurile petrolului au crescut din nou brusc după loviturile SUA asupra Iranului.

Potrivit SUA, noaptea trecută au fost lovite peste 80 de ținte în Iran. Motivul au fost noile atacuri asupra petrolierele din zona Strâmtorii Ormuz, una dintre arterele petroliere cheie la nivel mondial, informează Bild.

Potrivit echipajului, a fost afectat în mod deosebit petrolierul qatarez pentru gaze lichefiate Al-Rekayyat. Qatarul a pus responsabilitatea pe Iran și a avertizat asupra amenințării la adresa navigației internaționale și securității energetice globale.

Teheranul a numit loviturile SUA o „încălcare gravă” a acordului-cadru de încetare a războiului și a amenințat cu un răspuns. Washingtonul, la rândul său, a interzis din nou tranzacțiile cu petrolul, produsele petroliere și petrochimia iraniană.

Sursă
bild
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