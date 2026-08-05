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5 August 2026, 12:34
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Prețurile la petrol au scăzut săptămâna aceasta cu peste 12%

Prețurile la petrol continuă să scadă pe fondul unei posibile evoluții a negocierilor dintre SUA și Iran.

Prețurile la petrol au scăzut săptămâna aceasta cu peste 12%.
Prețurile la petrol au scăzut săptămâna aceasta cu peste 12%.

Petrolul a continuat să se ieftinească după prăbușirea bruscă din ultimele două sesiuni de tranzacționare, deoarece investitorii se așteaptă la reușita eforturilor de încetare a războiului cu Iranul și reluarea circulației prin strâmtoarea Ormuz blocată, transmite rbc.ua.

Pentru ziua de astăzi, cotațiile futures la petrolul de tip Brent au scăzut cu 92 de cenți, sau aproximativ 1,2%, până la 78,44 dolari per baril. Peste o săptămână, acestea au coborât cu peste 12%.

Futures la petrolul de tip West Texas din SUA au pierdut 1,07 dolari sau 1,4%, coborând până la 74,70 dolari per baril, iar în această săptămână au scăzut cu peste 11%.

Qatarul a declarat marți, 4 august, că mediatorii înregistrează progrese în eforturile de încetare a războiului, ceea ce duce la scăderea prețurilor la petrol, deși Teheranul respinge afirmația președintelui SUA, Donald Trump, potrivit căreia negocierile continuă.

Ieri, prețul petrolului Brent a închis pentru prima dată, din 13 iulie, sub pragul de 80 de dolari per baril, scăzând cu peste 5%.

„Dacă eforturile diplomatice eșuează și livrările fizice, în cele din urmă, se vor opri, declinul actual al prețurilor ar putea fi de scurtă durată, deoarece reducerea stocurilor va amplifica impactul oricărui", a menționat Priyanka Sachdeva, șefa departamentului de cercetare a piețelor al companiei Phillip Nova.

Înainte de începerea războiului cu Iranul, aproximativ 20% din petrolul mondial și din gazul natural lichefiat treceau prin strâmtoarea Ormuz. În martie, prețurile au crescut cu 50%.

„Piatra principală de încercare pare să fie dacă Iranul va insista asupra unui anumit control asupra căii maritime și dacă SUA nu se vor retrage de la poziția lor și nu vor accepta un astfel de scenariu", consideră analiștii companiei IG.

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