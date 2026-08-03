Prețurile la motorină în România s-au apropiat de 42 de lei moldovenești pentru un litru

În România au fost înregistrate prețuri record la combustibilul auto după un nou val de scumpiri, care a ridicat prețul benzinei și al motorinei la maxime istorice.

Potrivit platformei peco-online, la care face trimitere Ziarul Financiar, litrul de motorină standard costă în prezent de la 10,57 lei românești la stațiile Petrom până la 10,83 lei la stațiile Lukoil, apropiindu-se de pragul psihologic de 11 lei pentru un litru. La cursul actual, aceasta corespunde aproximativ 41,8–42,8 lei moldovenești pentru un litru, transmite bani.md.

Benzina standard se vinde cu prețuri cuprinse între 9,41 lei pentru un litru la stațiile Petrom și 9,47 lei la stațiile Mol.

Creșterea prețurilor din ultima săptămână a depășit maximele anterioare înregistrate în luna martie. Scumpirea este pusă pe seama situației tensionate de pe piața regională a carburanților și a dificultăților de aprovizionare.

Directorul general al OMV Petrom, Cristina Verchere, a declarat că principala prioritate a companiei rămâne asigurarea unor livrări neîntrerupte de produse petroliere.

„Securitatea livrărilor are o importanță fundamentală. Suntem importatori neti atât de motorină, cât și de țiței brut, pentru a satisface necesitățile pieței din România”, a subliniat ea.

Compania precizează că importurile de motorină și țiței sunt necesare pentru acoperirea cererii interne, în contextul perturbărilor existente pe piața regională.

Republica Moldova are cele mai mici prețuri la carburanți din regiune. pentru astăzi, un litru de motorină costă 32,54 de lei litrul, iar benzina 30,77 de lei litrul.