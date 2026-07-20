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meduza.io logomeduza
20 Iulie 2026, 11:32
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Prețul petrolului Brent a depășit din nou 90 de dolari pe baril

Petrolul Brent se tranzacționează din nou peste pragul de 90 de dolari pe baril pe piețele mondiale, pe fondul continuării tensiunilor dintre SUA și Iran.

Prețul petrolului Brent a depășit din nou 90 de dolari pe baril.
Prețul petrolului Brent a depășit din nou 90 de dolari pe baril.

La bursa ICE din Londra, în dimineața zilei de luni, barilul de Brent cu livrare în septembrie a fost cotat la 90,8 dolari, în creștere cu 2,8% față de nivelul de închidere al ședinței precedente. Pentru prima dată din mijlocul lunii iunie, petrolul Brent a depășit pragul de 90 de dolari pe baril, scrie meduza.io.

Crește și petrolul american WTI. În dimineața zilei de 20 iulie, contractele futures pentru septembrie au fost tranzacționate la 84,7 dolari, în urcare cu 2,2%.

Creșterea cotațiilor petrolului este legată de războiul continuu din Orientul Mijlociu, în timpul căruia Iranul atacă petrolierele în Strâmtoarea Ormuz. Statele Unite afirmă că, ca răspuns la atacurile asupra navelor civile, lovesc infrastructura militară a Iranului. La rândul său, Iranul atacă obiective militare din țările vecine, aliate ale SUA.

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