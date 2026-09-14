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14 Septembrie 2026, 10:50
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Prețul petrolului Brent a depășit 108 dolari pe baril

Prețul contractului futures pentru petrolul Brent cu livrare în noiembrie la bursa ICE a crescut până la 108,2 dolari pe baril.

Prețul petrolului Brent a depășit 108 dolari pe baril.
Prețul petrolului Brent a depășit 108 dolari pe baril.

La ora 8:50, Brent și-a încetinit creșterea: cotațiile se apreciază cu 2,1% și se tranzacționează la nivelul de 106,8 dolari. Contractul futures pentru petrolul de marcă WTI cu livrare în octombrie crește cu 2,4%, până la 102,4 dolari pe baril.

Din septembrie, cotațiile contractului futures Brent au crescut cu aproape 10% din cauza loviturilor reciproce ale SUA și Iranului, precum și a atacurilor houthiților asupra obiectivelor energetice din Arabia Saudită, care și-au sistat parțial activitatea. Participanții de pe piață nu exclud o creștere a prețurilor în intervalul 110–120 de dolari pe baril, în condițiile unei escaladări în continuare în Orientul Mijlociu.

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