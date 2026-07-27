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meduza.io logomeduza
27 Iulie 2026, 11:49
8 278
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Prețul petrolului a scăzut pe fondul unei pauze în loviturile SUA și Iranului

Prețul contractelor futures pentru petrolul marca Brent pe luna septembrie a scăzut cu 7,4% în timpul tranzacțiilor, coborând sub 90 de dolari pe baril.

Prețul a scăzut pe fondul unei pauze în loviturile dintre SUA și Iran.
Prețul a scăzut pe fondul unei pauze în loviturile dintre SUA și Iran.

În dimineața zilei de 27 iulie, petrolul Brent a fost tranzacționat la un minim de 85,5 dolari pe baril. Ulterior, prețul acestui sortiment a fost corectat la 91,7 dolari pe baril, informează meduza.io.

Scăderea prețurilor la petrol a avut loc pe fondul suspendării loviturilor americane asupra Iranului și a declarației Teheranului privind o decizie similară. Acum patru zile, din cauza schimburilor reciproce de focuri între părțile aflate în conflict, prețul petrolului a ajuns la pragul de 100 de dolari pe baril.

Pe 25 iulie, SUA nu au mai efectuat lovituri asupra Iranului pentru prima dată în ultimele două săptămâni, după 13 nopți consecutive de bombardamente. Pe 26 iulie, Teheranul a anunțat că încetează să mai lovească obiective militare americane în Orientul Mijlociu, după oprirea atacurilor americane.



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meduza.io logomeduza
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