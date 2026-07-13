Prețul petrolului a crescut din nou după noi tensiuni între SUA și Iran.

Prețurile petrolului au crescut brusc luni, 13 iulie, după ce în noaptea precedentă SUA și Iranul și-au schimbat din nou lovituri, amenințând aprovizionarea cu energie prin Strâmtoarea Ormuz.

Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 3,92%, ajungând la 78,99 dolari pe baril, în timp ce petrolul american West Texas Intermediate s-a scumpit cu 3,44%, până la 73,87 dolari pe baril, scrie rbc.ua, citând cnn.com.

Reamintim că, în acest weekend, Iranul a lansat atacuri asupra unei nave care se deplasa, se presupune, pe o rută neautorizată. Acest lucru a provocat un răspuns din partea SUA, care au lovit teritoriul iranian, iar Iranul a ripostat cu atacuri asupra Qatarului și Emiratelor Arabe Unite. În plus, în noaptea aceasta atacurile reciproce au continuat.

Duminică, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Strâmtoarea Ormuz este deschisă pentru navigația comercială, deși anterior Iranul anunțase închiderea strâmtorii după ce o navă care circula pe o rută neautorizată a fost atacată.

Potrivit datelor sistemului de monitorizare a navelor Kpler, duminică prin strâmtoare au trecut 6 nave, cel mai scăzut nivel din ultimele cinci săptămâni.

Totodată, escaladarea atacurilor a pus și mai mult sub semnul întrebării viitorul acordului temporar dintre SUA și Iran, semnat luna trecută pentru a relua traficul prin strâmtoare și a opri războiul pentru încă 60 de zile, pe durata negocierilor.

Conform raportului Agenției Internaționale pentru Energie, după încheierea acordului, livrările mondiale de petrol în iunie au crescut cu 4,1 milioane de barili pe zi, dar au rămas cu 9,4 milioane de barili pe zi sub nivelul prebelic.