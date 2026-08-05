Prețul aurului a depășit 4.300 de dolari pe uncie pentru prima dată din mijlocul lunii iunie.

Astfel a ajuns la 4.302,3 dolari pentru o uncie la maxim. Ultima dată, prețurile au depășit pragul de 4.300 de dolari pe 18 iunie.

Potrivit datelor Trading Economics, prețul aurului a crescut pe fondul speranțelor privind o înțelegere între SUA și Iran. Președintele Donald Trump a declarat că SUA și Iran au purtat „foarte bune negocieri” marți, ceea ce dă speranțe pentru încheierea unui acord care va pune capăt conflictului de cinci luni. În plus, perspectiva reluării livrărilor de hidrocarburi din Orientul Mijlociu a dus la scăderea prețurilor la petrol cu aproximativ 10% săptămâna aceasta, diminuând temerile legate de inflație și reducând așteptările privind o înăsprire suplimentară a politicii Rezervei Federale.