Președintele României: Războiul din Ucraina ar putea dura cel puțin încă un an.

În pofida presiunii economice tot mai mari asupra Rusiei și a capacității Ucrainei de a lovi teritoriul rus, Moscova, spune Nicușor Dan, nu dă dovadă de disponibilitate pentru negocieri.

„Trebuie să fim pregătiți pentru faptul că acest război va mai dura cel puțin un an, doi”, avertizează el, transmite euronews.com.

Întrucât România se învecinează cu Ucraina, Dan insistă asupra menținerii trupelor americane în Europa, pe fondul revizuirii continue a prezenței militare a SUA pe continent.

Dan a confirmat, de asemenea, că România a primit prima tranșă de 2,5 miliarde de euro din fondul de apărare al UE, destinată achizițiilor de armament.