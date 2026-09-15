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euronews.com logoeuronews
15 Septembrie 2026, 20:58
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Președintele României: Războiul din Ucraina ar putea dura cel puțin încă un an

În pofida presiunii economice tot mai mari asupra Rusiei și a capacității Ucrainei de a lovi teritoriul rus, Moscova, spune Nicușor Dan, nu dă dovadă de disponibilitate pentru negocieri.

Președintele României: Războiul din Ucraina ar putea dura cel puțin încă un an.
Președintele României: Războiul din Ucraina ar putea dura cel puțin încă un an.

„Trebuie să fim pregătiți pentru faptul că acest război va mai dura cel puțin un an, doi”, avertizează el, transmite euronews.com.

Întrucât România se învecinează cu Ucraina, Dan insistă asupra menținerii trupelor americane în Europa, pe fondul revizuirii continue a prezenței militare a SUA pe continent. 

Dan a confirmat, de asemenea, că România a primit prima tranșă de 2,5 miliarde de euro din fondul de apărare al UE, destinată achizițiilor de armament.

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