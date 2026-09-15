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15 Septembrie 2026, 10:11
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Președintele României nu mai exclude scenariul alegerilor anticipate în țară

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că țara trebuie să aibă un candidat desemnat pentru funcția de premier până la 23 septembrie, înainte de participarea președintelui la Adunarea Generală a ONU.

Președintele României nu mai exclude scenariul alegerilor anticipate în țară.
Președintele României nu mai exclude scenariul alegerilor anticipate în țară.

Totodată, șeful statului vecin a declarat că alegerile parlamentare anticipate nu mai pot fi excluse, relatează tv8.md.

Într-un interviu acordat Euronews în timpul summitului din Finlanda, președintele României, Nicușor Dan, a declarat că incertitudinea politică nu mai poate fi prelungită: „Nu mai putem aștepta, va urma o nominalizare, iar apoi vom vedea ce se va întâmpla după nominalizare”.

În această săptămână vor avea loc consultări cu parlamentarii, după care va fi înaintată candidatura candidatului care are cele mai mari șanse să formeze o majoritate parlamentară.

„Nominalizarea va fi pentru varianta care are cele mai mari șanse să formeze o majoritate”, a explicat Dan.

Nicușor Dan a adăugat că, după reluarea activității Parlamentului, se așteaptă la mai mult dialog între partidele politice.

„Știu pe de rost numărul de parlamentari pe care îi au partidele sau grupurile formate și toate variantele posibile pentru obținerea a 233 de voturi. Nu vreau să vorbesc mai departe despre ce este cel mai probabil în actuala configurație”, a declarat președintele.

Totodată, Nicușor Dan a declarat pentru prima dată că nu mai exclude scenariul alegerilor anticipate, deși a subliniat că nu și-ar dori ca acesta să se materializeze.

„Oamenii sunt deja obosiți de incertitudine, de certurile dintre partide, însă alegerile anticipate nu înseamnă că vom avea un guvern peste o săptămână. Acestea înseamnă un calendar electoral care se va prelungi puțin după Anul Nou sau puțin înainte de acesta, înseamnă o concentrare și mai mare a atacurilor între partide și o înrăutățire sau stagnare din punct de vedere economic, de aceea nu vreau acest lucru. Dar nu mai putem spune că excludem alegerile anticipate”, a declarat Nicușor Dan.

Amintim că România este condusă de peste patru luni de un guvern interimar, după ce cabinetul Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai.

De atunci, două încercări de a nominaliza un prim-ministru s-au încheiat cu eșec: Eugen Tomac a renunțat la mandat înainte de vot, iar guvernul propus de Adrian Veștea nu a obținut în Parlament cele 233 de voturi necesare.

Negocierile dintre partide privind formarea unei noi majorități rămân în continuare blocate.

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