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adevarul.ro logoadevarul
21 Septembrie 2026, 10:52
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Președintele României își aranja șosetele, în timp ce stătea la summit lângă Vladimir Zelenski

Un moment amuzant a avut loc la summitul desfășurat în Ucraina. Nicușor Dan și-a aranjat șosetele în timp ce stătea lângă Vladimir Zelenski, iar gestul președintelui român nu a trecut neobservat.

Președintele României își aranja șosetele, în timp ce stătea la summit lângă Vladimir Zelenski.
Președintele României își aranja șosetele, în timp ce stătea la summit lângă Vladimir Zelenski.

Liderul ucrainean și-a întors privirea către omologul său, iar reacția sa a fost surprinsă de camerele de filmat.

Incidentul a avut loc pe 18 septembrie, la Forumul Economic Carpatic — unul dintre evenimentele organizate în cadrul primului Summit al Inițiativei Carpatice de Integrare. Reuniunea a fost găzduită de Vladimir Zelenski în regiunea Ivano-Frankivsk, relatează adevarul.ro.

În imagini se vede cum Nicușor Dan și Vladimir Zelenskii stau unul lângă altul în primul rând. La un moment dat, președintele român a început să-și aranjeze șoseta de pe piciorul drept. Zelenski a observat acest lucru și, pentru câteva secunde, și-a întors capul spre colegul său român.

Apoi Nicușor Dan a continuat să-și aranjeze șoseta, de data aceasta la piciorul stâng. Zelenski s-a uitat din nou la el cu surprindere, abținându-se să zâmbească.

Videoul a fost publicat pe TikTok de jurnalista ucraineană Galina Ostapoveț.

„Astăzi am filmat un video amuzant la summitul economic, la care a participat președintele. Fiți atenți la reacția lui Zelenski”, a scris jurnalista.

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