Președintele României își aranja șosetele, în timp ce stătea la summit lângă Vladimir Zelenski.

Un moment amuzant a avut loc la summitul desfășurat în Ucraina. Nicușor Dan și-a aranjat șosetele în timp ce stătea lângă Vladimir Zelenski, iar gestul președintelui român nu a trecut neobservat.

Liderul ucrainean și-a întors privirea către omologul său, iar reacția sa a fost surprinsă de camerele de filmat.

Incidentul a avut loc pe 18 septembrie, la Forumul Economic Carpatic — unul dintre evenimentele organizate în cadrul primului Summit al Inițiativei Carpatice de Integrare. Reuniunea a fost găzduită de Vladimir Zelenski în regiunea Ivano-Frankivsk, relatează adevarul.ro.

În imagini se vede cum Nicușor Dan și Vladimir Zelenskii stau unul lângă altul în primul rând. La un moment dat, președintele român a început să-și aranjeze șoseta de pe piciorul drept. Zelenski a observat acest lucru și, pentru câteva secunde, și-a întors capul spre colegul său român.

Apoi Nicușor Dan a continuat să-și aranjeze șoseta, de data aceasta la piciorul stâng. Zelenski s-a uitat din nou la el cu surprindere, abținându-se să zâmbească.

Videoul a fost publicat pe TikTok de jurnalista ucraineană Galina Ostapoveț.

„Astăzi am filmat un video amuzant la summitul economic, la care a participat președintele. Fiți atenți la reacția lui Zelenski”, a scris jurnalista.