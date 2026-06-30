Președintele României a vorbit despre contactele cu Ucraina după incidentul cu drona navală.

Nicuşor Dan a declarat că au existat contacte între România şi Ucraina, la diferite niveluri, după incidentul dronei din Portul Constanţa şi progresul este faptul că există o linie directă pe tipul ăsta de evenimente.

Nicușor Dan a fost întrebat dacă a primit raportul privind drona care a ajuns în Portul Constanța, transmite eurointegration.com.ua cu referire la digi24.ro.

Președintele României a precizat că este vorba despre două chestiuni: aerian și naval.

„În ceea ce privește dronele aeriene, lucrăm la acest aspect, înregistrăm progrese. În ceea ce privește drona navală, există un raport preliminar și o listă de întrebări din partea tuturor instituțiilor, care a fost transmisă părții ucrainene", a răspuns șeful statului.

Nicușor Dan a mai menționat că între România și Ucraina au avut loc anumite contacte la diferite niveluri, iar progresul față de situația de acum două-trei săptămâni constă în faptul că pentru astfel de incidente a fost stabilit un canal direct de comunicare, ceea ce face ca informațiile să nu mai treacă printr-un lanț lung de persoane care iau decizii.

Președintele a subliniat că după incidentul din Portul Constanța nu au mai avut loc alte incidente maritime.