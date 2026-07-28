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eurointegration.com.ua logoeurointegration
28 Iulie 2026, 11:29
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Președintele României a trimis o delegație în SUA în urma incidentelor cu dronele rusești

Nicușor Dan l-a trimis pe consilierul său pentru probleme de securitate, Marius Lazurca, și pe șeful Statului Major, Georghiță Vlad, în Statele Unite.

Președintele României a trimis o delegație în SUA în urma incidentelor cu dronele rusești.
Președintele României a trimis o delegație în SUA în urma incidentelor cu dronele rusești.

Acolo, aceștia vor discuta cu reprezentanții autorităților despre incidentele legate de dronele rusești, informează Digi24, scrie „Europa Liberă”.

Pe lângă incidentele cu drone care au încălcat spațiul aerian al României, în cadrul vizitei este planificată și discutarea securității în Marea Neagră.

Se menționează că reprezentanții României vor aborda aceste teme în întâlnirile cu oficialii administrației lui Donald Trump și ai Congresului SUA.

„Aceste amenințări ne amintesc cât de important este parteneriatul nostru solid în domeniul securității cu Statele Unite și cât de recunoscători suntem pentru acesta”, a scris consilierul Marius Lazurca luni seara într-o postare pe rețeaua X.

Reamintim că pe 26 iulie România a doborât pentru a treia zi consecutivă o dronă care a încălcat spațiul său aerian.

După o serie de invazii ale dronelor pe teritoriul său, România a anunțat decizia de a-și retrage ambasadorul din Rusia pentru consultări și de a expulza un diplomat rus din țară.

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