Președintele României a convocat din nou partidele la consultări privind formarea guvernului.

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat luni partidele politice parlamentare la o nouă rundă de consultări privind formarea noului guvern.

Luni, 13 iulie, Dan a invitat la negocieri liderii partidelor din fosta coaliție de guvernarea la Palatul Cotroceni – social-democrații, național-liberalii, Uniunea Salvați România și partidul minorității maghiare, scrie eurointegration.com.ua, citând digi24.ro.

Întâlnirea a început la ora 9:00, iar în cadrul acesteia vor fi discutate opțiuni pentru formarea unui nou guvern funcțional.

Reamintim că criza politică din România durează de peste două luni, de când social-democrații au decis să părăsească coaliția, iar apoi au votat o moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan.