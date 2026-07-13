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eurointegration.com.ua logoeurointegration
13 Iulie 2026, 13:47
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Președintele României a convocat din nou partidele la consultări privind formarea guvernului

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat luni partidele politice parlamentare la o nouă rundă de consultări privind formarea noului guvern.

Președintele României a convocat din nou partidele la consultări privind formarea guvernului.
Președintele României a convocat din nou partidele la consultări privind formarea guvernului.

Luni, 13 iulie, Dan a invitat la negocieri liderii partidelor din fosta coaliție de guvernarea la Palatul Cotroceni – social-democrații, național-liberalii, Uniunea Salvați România și partidul minorității maghiare, scrie eurointegration.com.ua, citând digi24.ro.

Întâlnirea a început la ora 9:00, iar în cadrul acesteia vor fi discutate opțiuni pentru formarea unui nou guvern funcțional.

Reamintim că criza politică din România durează de peste două luni, de când social-democrații au decis să părăsească coaliția, iar apoi au votat o moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan.

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