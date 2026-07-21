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meduza.io logomeduza
21 Iulie 2026, 12:13
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Președintele din Nicaragua a anunțat că în țara sa nu vor mai avea loc alegeri

Daniel Ortega, președintele Nicaragua din 2007, a anunțat că în țară nu vor mai fi organizate alegeri. El a declarat că această măsură este necesară pentru a împiedica opoziția să ajungă la putere.

Președintele din Nicaragua a anunțat că în țara sa nu vor mai avea loc alegeri.
Președintele din Nicaragua a anunțat că în țara sa nu vor mai avea loc alegeri.

„Aici nu vor mai fi alegeri, pentru ca ei să încerce să preia guvernul și să preia puterea”, a declarat Ortega, vorbind la ceremonia dedicată celei de-a 47-a aniversări a Revoluției Sandiniste din 1979, care l-a adus pentru prima dată la putere, scrie meduza.io.

Modul în care va fi formalizată legislativ renunțarea la organizarea alegerilor nu a fost încă explicat de Ortega.

Reprezentanții opoziției aflați în afara Nicaragua au declarat că văd în declarația lui Ortega o manifestare de slăbiciune și o încercare de a scăpa de orice concurență.

Daniel Ortega, care are acum 80 de ani, a ocupat pentru prima dată funcția de șef al statului în 1981. În 1990 a pierdut alegerile și a fost în opoziție până în 2006. În 2007 a devenit din nou președinte, câștigând alegerile. Ortega a fost declarat câștigător al alegerilor prezidențiale în 2011, 2016 și 2021. Rezultatele alegerilor, amintește Reuters, au fost puse sub semnul întrebării din cauza persecuției active a oponenților lui Ortega.

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