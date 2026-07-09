Președintele Cehiei: Ucraina are două luni pentru a pune capăt războiului.

Autoritățile Ucrainei au doar două luni pentru a pune capăt războiului cu Rusia. Dacă acest lucru nu se întâmplă, Kremlinul ar putea recurge la o escaladare serioasă.

Acest avertisment a fost făcut de președintele Cehiei, Petr Pavel.

Pavel a declarat că Vladimir Putin ar putea anunța mobilizarea generală după alegerile parlamentare din Rusia, programate pentru 20 septembrie, transmite rbc.ua.

„Consider că avem posibilitatea să exercităm în continuare presiuni și să transmitem clar Rusiei că suntem pregătiți să începem negocieri”, a subliniat președintele Cehiei.

Potrivit opiniei sale, până la încheierea alegerilor parlamentare, Putin cu greu se va încumeta să anunțe mobilizarea.

„În septembrie vor avea loc alegeri parlamentare în Rusia. Președintele Putin cu greu va anunța mobilizarea mai devreme, dar imediat ce alegerile se vor încheia, această fereastră de oportunitate se va restrânge rapid”, a avertizat Pavel.

El a exprimat presupunerea că mobilizarea va fi extrem de nepopulară în rândul alegătorilor ruși.

În acest context, Pavel a îndemnat aliații să folosească presiunea asupra Rusiei pentru a obține desfășurarea negocierilor de pace în săptămânile următoare.

„În Rusia există în prezent multe probleme interne și provocări. Publicul rus este din ce în ce mai ostil războiului. Lui Putin îi va fi greu să păstreze calmul acasă”, consideră președintele Cehiei.