Președintele Cehiei „a lucrat” fotograf la cursele de „Formula 1” din Ungaria

Președintele Cehiei, Petr Pavel, a sosit la Marele Premiu al Ungariei, una dintre etapele „Formulei 1”, și a fost prezent acolo printre fotografii curselor.

Despre acest lucru scrie Idnes, transmite „Adevărul European”.

Se menționează că președintele ceh, cunoscut pentru pasiunea sa pentru fotografie și curse, a venit cu propriul echipament foto.

Anul trecut a fotografiat și raliul „Dakar”, iar în acest an – cursa „24 de ore de la Mana” din Franța și Marele Premiu al curselor de motociclete de la Brno, Cehia.

La competiția încheiată cu victoria lui Lando Norris din echipa McLaren, Pavel s-a întâlnit și cu premierul maghiar Péter Magyar.