Președintele Braziliei l-a acuzat pe Trump de „piraterie” din cauza taxei de 20% în Strâmtoarea Ormuz.

Lula da Silva a declarat că planul lui Donald Trump de a introduce o taxă de 20% pentru navele care trec prin Strâmtoarea Ormuz, în contextul războiului început de SUA, reprezintă un act de „piraterie”.

Președintele SUA a anunțat că, începând de marți, 14 iulie, Washingtonul intenționează să blocheze porturile iraniene din Strâmtoarea Ormuz și să introducă o taxă de 20% pentru toate mărfurile care trec prin această zonă strategică. În mesajul său pe rețelele sociale, Donald Trump a explicat măsura prin necesitatea finanțării securității asigurate de SUA și menținerii navigației în strâmtoare, unul dintre nodurile cheie ale comerțului mondial cu resurse energetice, scrie euronews.com.

Declarația liderului american a provocat imediat un răspuns internațional. Unul dintre primii care a reacționat a fost președintele Braziliei, care a vorbit la un eveniment public din Sao Paulo.

„Astăzi președintele Trump a publicat un tweet în care spune că deblochează Strâmtoarea Ormuz. Dar pentru fiecare navă pe care o scoate din strâmtoare, proprietarul trebuie să îi plătească 20%. Înainte, asta se numea piraterie”, a declarat el, comparând inițiativa SUA cu practici pe care comunitatea internațională le consideră ilegale.

Continuând discursul, Lula da Silva a subliniat că o țară atât de mare precum Statele Unite, care s-a poziționat mult timp ca luptător împotriva pirateriei, „nu poate acum să devină ea însăși un pirat”. Potrivit lui, Washingtonul nu trebuie să perceapă taxe, deoarece „închiderea” Strâmtorii Ormuz este responsabilitatea lor, iar strâmtoarea în sine nu a fost practic închisă.