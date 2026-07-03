Presa: Ungaria a dat undă verde deschiderii celui de-al șaselea cluster în negocierile cu Ucraina.

Ungaria a fost de acord ca Uniunea Europeană să trimită Ucrainei și Moldovei o scrisoare oficială prin care se inițiază procedura de deschidere a celui de-al șaselea cluster de negocieri privind aderarea la UE.

Acesta este primul dintre cele cinci clustere rămase de negocieri, a căror începere a fost blocată de Ungaria pe 23 iunie. Atunci, Budapesta nu a fost de acord cu trimiterea către Kiev și Chișinău a scrisorilor oficiale care inițiază următoarele etape ale negocierilor, transmite eurointegration.com.ua cu referire la rmf24.pl.

Această decizie reprezintă o relaxare parțială a poziției Ungariei, dar nu și sfârșitul problemelor. Potrivit RMF FM, Budapesta continuă să nu fie de acord cu începerea procedurii pentru celelalte patru clustere.

Aceasta înseamnă, de asemenea, că nu va fi îndeplinită cerința președintelui Vladimir Zelenski, care a cerut deschiderea tuturor celor cinci clustere de negocieri încă din iulie. În prezent, este deschis oficial doar unul – „Bazele”, care include statul de drept și drepturile fundamentale.

Al șaselea cluster de negocieri acoperă politica externă comună și politica de securitate, politica comercială, precum și relațiile cu țările terțe.

Trimiterea scrisorii nu înseamnă încă începerea oficială a negocierilor în acest domeniu. Este doar primul pas în procedură. Acum Ucraina și Moldova își vor expune pozițiile, după care Comisia Europeană va pregăti proiectele pozițiilor comune de negociere, care trebuie să primească sprijin unanim din partea tuturor statelor membre.

Dacă etapele ulterioare ale procedurii vor decurge conform planului, deschiderea oficială a celui de-al șaselea cluster de negocieri ar trebui să aibă loc pe 14 iulie, în timpul reuniunii miniștrilor pentru afaceri europene ai țărilor Uniunii Europene.

Potrivit informațiilor RMF FM, la Bruxelles nu există consens privind deschiderea simultană a tuturor celorlalte clustere. Tot mai multe țări susțin desfășurarea treptată a negocierilor, în locul accelerării acestora. La acest grup se alătură și Polonia, care susține deschiderea etapizată a următoarelor clustere de negocieri, nu toate odată.