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eurointegration.com.ua logoeurointegration
18 Iulie 2026, 09:25
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Presa: Un moldovean reținut în Germania, suspectat de spionaj pentru producătorii Leopard și Caesar

Poliția germană a reținut un cetățean moldovean în vârstă de 37 de ani, sub suspiciunea că ar fi pilotat o dronă deasupra sediului companiei de apărare KNDS.

Presa: Un moldovean reținut în Germania, suspectat de spionaj pentru producătorii Leopard și Caesar.
Presa: Un moldovean reținut în Germania, suspectat de spionaj pentru producătorii Leopard și Caesar.

Despre aceasta a informat o sursă din organele de securitate agenția Reuters, scrie eurointegration.com.ua.

Vineri s-a aflat că bărbatul reținut filma cu ajutorul unei drone obiective cu destinație militară în interesul unei organizații străine sau al unui grup interzis.

Procuratura din München a anunțat că a emis un mandat de arestare pe numele acestui bărbat și că poliția l-a reținut pe 15 iulie după ce a primit informații de la public. Numele său nu a fost făcut public.

O sursă din organele de securitate a identificat compania de apărare menționată drept KNDS – un concern franco-german de apărare care produce, printre altele, tancuri Leopard 2 și obuziere Caesar.

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