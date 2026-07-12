Presa iraniană amenință cu uciderea politicienilor occidentali.

Ilustrația scandaloasă cu fotografiile a peste zece politicieni a fost publicată de ziarul pro-guvernamental Hamshahri. Deasupra colajului este plasată o inscripție în persană: „Răzbunarea este inevitabilă”.

Chiar sub ea se explică: aceste figuri „criminale” trebuie să moară. Printre politicienii reprezentați se numără cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, transmite bild.de.

Pe lângă Merz, sunt prezentați președintele SUA Donald Trump, prim-ministrul Israelului Benjamin Netanyahu, președintele Franței Emmanuel Macron, prim-ministrul Marii Britanii Keir Starmer, prim-ministrul Italiei Giorgia Meloni, secretarul de stat al SUA Marco Rubio, ministrul Apărării al SUA Pete Hegseth, ministrul Afacerilor Externe al Israelului Gideon Sa'ar, ambasadorul SUA în Israel Mike Huckabee, precum și alți politicieni de frunte din SUA și Europa. Trump și Netanyahu sunt reprezentați în partea de sus a paginii; ei sunt evidențiați în mod special și marcați cu un țintar.

Publicația Hamshahri, care a publicat ilustrația cu amenințări, nu este un ziar obișnuit. Editat de municipalitatea Teheranului, este considerat un canal al susținătorilor unei linii dure. Este remarcabil că, în trecut, ziarul a fost condus de Mohammad Bagher Ghalibaf. Acum președinte al Parlamentului, el este considerat una dintre cele mai influente persoane din țară și joacă un rol cheie în relațiile regimului cu SUA.