Presa: Comisia Europeană analizează interzicerea importurilor din așezările israeliene ilegale.

Comisia Europeană propune măsuri dure pentru reducerea importurilor din așezările ilegale israeliene din Cisiordania.

Acest lucru este menționat într-un document al Comisiei Europene, cu care s-a familiarizat Politico, transmite eurointegration.com.ua.

În document se precizează că „intensificarea controlului poate reduce importurile din așezări care ajung în UE contrar regulilor în vigoare, fără necesitatea adoptării unor noi instrumente juridice ale UE”.

Printre ideile luate în considerare:

sistem de licențiere a importurilor, prin care pentru exportul de bunuri din așezările ilegale în UE va fi necesară o autorizație specială;

taxe vamale aplicate bunurilor provenite din așezări;

interzicerea completă a importurilor din așezările ilegale.

Documentul cu variantele de soluții a fost pregătit la cererea șefei diplomației UE, Kaja Kallas, după întâlnirea cu miniștrii de externe din Luxemburg luna trecută.

Totuși, un oficial al UE privește critic aceste propuneri și le consideră o „măsură simbolică”.

„A adopta măsuri simbolice acum este prea puțin și prea târziu, iar înaintea alegerilor (din Israel – n.r.) acest lucru doar alimentează retorica pe care o urmăresc miniștrii israelieni – susținători ai liniei dure”, a adăugat el.

La sfârșitul lunii mai, Consiliul Uniunii Europene a impus noi sancțiuni vizând așezările din Cisiordania.

Liderii mai multor țări au făcut apel către Israel să oprească extinderea așezărilor din Cisiordania și să tempereze creșterea violenței din partea coloniștilor.